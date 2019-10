Niederbayern: Tödliche Schüsse vor Supermarkt – Ein Toter und zwei Festnahmen

Nähere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Laut dem Nachrichtenportal „Focus” ist ein 39 Jahre alter Mann getötet worden.

+++ Update: 20.05 Uhr +++

Zwei Personen festgenommen, Fahndungsmaßnahmen werden aufrecht erhalten!



​Es gebe zwei Verdächtige, die zunächst geflüchtet waren, später aber festgenommen werden konnten.

Die Fahndungsmaßnahmen liefen am Mittwochabend aber zunächst weiter, so die Polizei.

„Kurz nach 18 Uhr ging die Meldung ein, dass in der Straubinger Straße in Abensberg Schüsse gefallen sind. Dabei wurde eine Person getötet. Etwa gegen 18.30 Uhr kam es in Abensberg erneut zu einem Vorfall, bei dem Schüsse fielen. Dabei wurde ein weiterer Mann schwer verletzt”, so Polizeisprecher Günther Tomaschko gegenüber FOCUS Online.

Man gehe davon aus, dass beide Vorfälle miteinander in Verbindung stehen.

