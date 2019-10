Im US-Bundesstaat Minnesota sind Ärzte der Mayo-Klinik zu der Überzeugung gelangt, dass die mit Vapen verbundenen Krankheiten und Todesfälle in den USA durch toxische Substanzen verursacht worden sein könnten. Dies berichtet die medizinische Zeitschrift New England Journal of Medicine unter Berufung auf die Studie.