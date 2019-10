Russische Quellen gesucht – FBI platziert (An)-Werbung für Informanten auf Facebook

Die US-amerikanische Sicherheitsbehörde Federal Bureau of Investigation (FBI) hat auf Facebook auch Werbung in russischer Sprache platziert. Damit sollen Informanten für die Behörde angeworben werden.

Insgesamt drei Werbungen postete das FBI auf Facebook. Der Text auf Englisch fordert dazu auf, mit der Behörde Informationen zu teilen, während die Bilder russische Sätze zieren, wie „ist es nicht an der Zeit, Ihren Zug zu machen“, „Zeit, Brücken zu bauen“, und „um Ihrer Zukunft Willen, um die Zukunft Ihrer Familie Willen“. Facebook-Nutzer waren bereits im September auf die Werbung gestoßen.

Dabei beinhalten die Sätze einige Rechtschreib- und Interpunktionsfehler.

Über die Werbung wird man zur Webseite der FBI Spionageabwehr von Washington weitergeleitet. Dort sind Information auf Russisch und auf Englisch angeführt.

Der Webseite nach liegt die Hauptaufgabe des FBI zum Schutz der US-Bevölkerung in der Identifizierung der „feindlich gesinnten Geheimdienste“ und dem Stoppen derer Aktivitäten.

Außerdem erwähnt das FBI, dass die Behörde die wichtigsten Informationen von der Bevölkerung erhält, und bittet alle, die über nützliche Informationen verfügen, ihr Büro zu besuchen.

Es ist nicht der erste Versuch amerikanischer Geheimdienste, Menschen mit Russischkenntnissen zu rekrutieren. So stellte die CIA ein Plakat mit einem Stellenangebot in der Washingtoner U-Bahn auf, in dem Internet-Nutzer allerdings einen Grammatikfehler entdeckten: Aufgrund einer falschen Verbform im Englischen entstand ein Missverhältnis zwischen Singular und Plural im Satz.

dg/ae