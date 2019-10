Arnold Schwarzenegger: In Russland leben die schönsten Frauen

In Russland sind die Frauen laut dem österreichisch-amerikanischen Schauspieler Arnold Schwarzenegger nicht nur schön, sondern auch klug und talentiert.

Während seiner Rede im Rahmen des Sinergy Global Forums in Sankt Petersburg stimmte der Schauspieler der These zu, dass in Russland die schönsten Frauen leben.

„Diese Behauptung ist sehr fair und kein Zufall“, wird Schwarzenegger von russischen Medien zitiert.

Dabei machte er darauf aufmerksam, die Frauen nicht nur aufgrund ihrer Schönheit zu bewerten, da dies eine zu kurze und unglaubwürdige Beschreibung sei. In diesem Zusammenhang verwies der Schauspieler darauf, dass die russischen Frauen sehr klug, talentiert und begabt seien. Ohne diese sprachlichen Zusätze wäre ihre Beschreibung einseitig.

Das denkt also der weltbekannte „Terminator“. Aber natürlich darf nicht vergessen werden, dass Geschmäcker verschieden sind!

Wo leben Ihrer Meinung nach die schönsten Frauen?

Beim Forum hielt der Schauspieler eine Vorlesung über Erfolgsgeheimnisse.

ak/ae