Tödliche Schüsse auf ausgebüxtes Zebra: Rostock verteidigt Vorgehen der Feuerwehr

Der Zirkus sei seiner Verantwortung nicht gerecht geworden, beklagte Kunze am Freitag. „Deshalb mussten wir zum Schutz der Allgemeinheit schnell handeln.“

Dass das Tier nicht einfach betäubt wurde, erklärte der Sprecher mit der großen Entfernung: Das Zebra sei 60 Meter von den Rettern entfernt gewesen,träfen aber nur auf 40 Meter.

Eine Anwohnerin hatte jedoch der Deutschen Presse-Agentur unmittelbar nach dem Vorfall in Liepen nahe Rostock gesagt, die Feuerwehrleute seien bei der Abgabe der zwei Schüsse etwa zehn Meter von dem Zebra entfernt gewesen.

Zirkusdompteur Angelo Madel hatte betont, die Schüsse seien unbegründet gewesen. Es sei mit der Polizei abgemacht gewesen, das Zebra mit Betäubungsgewehren zu stoppen. Zirkusdirektorin Adriane Ortmann kündigte am Freitag an, den Mitarbeiter der Feuerwehr auf Schadensersatz zu verklagen.

Die Polizei Rostock versprach, die Umstände aufzuklären. Auch die Feuerwehr bemühe sich um Aufklärung, teilte eine Sprecherin der Hansestadt Rostock mit.

Das Zebra war in der Nacht zu Mittwoch in Tessin aus dem Zirkus „Barlay“ entlaufen und verursachte auf der Autobahn A20 einen Unfall. Im benachbarten Liepen erschoss ein Mitarbeiter der Tierrettung der Feuerwehr Rostock das Tier. Die Premiere des Zirkus in Tessin soll laut der Zirkusdirektorin wie geplant am Freitagabend stattfinden.

ta/gs/dpa