Deutschland ist Spitzenreiter beim Verbrauch von Papier

Diese Angaben gehen aus einem Bericht der „Saarbrücker Zeitung“ hervor, die sich auf eine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung beruft.

Der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier, Pappe und Karton in Deutschland betrug im vergangenen Jahr 241,7 Kilogramm. Sogar die USA liegen mit knapp 211 Kilogramm nur auf Platz zwei. Der EU-Schnitt liegt bei 182,1 Kilo pro Kopf. In China liegt der Wert bei 74 Kilo, in Indien nur bei 13 Kilo.

Seit 1991 – damals seien es noch knapp 70 Kilogramm gewesen - ist vor allem der Verbrauch von Papierverpackungen gestiegen. Zuletzt habe er bei 96,3 Kilogramm pro Kopf und Jahr gelegen. Die Ursache dieser Entwicklung sei die starke Zunahme des Online-Versandhandels, heißt es.

mk/gs