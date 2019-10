In welchen russischen Städten herrscht europäisches Flair? – Umfrage von Aviasales

Experten der touristischen Suchmaschine „Aviasales“ haben rund 120.000 Menschen befragt und herausgefunden, welche russischen Städte sie am meisten an Europa erinnern.

Die Aviasales-Mitarbeiter hatten Nutzer in sozialen Netzwerken befragt und nach Auswertung der Antworten die Sieger gekürt.

1. Platz: Sankt-Petersburg

50 Prozent gaben Sankt-Petersburg an und begründeten ihre Wahl damit, dass sich „die Petersburger Architektur von anderen Orten Russlands abhebt“. Touristen erzählten, dass sich die Stadt besonders während der Fußballweltmeisterschaft letztes Jahr europäisch anfühlte – „im Stadtzentrum hatte man das Gefühl, im Ausland zu sein“.

2. Platz: Kaliningrad

Mehr als ein Drittel der Befragten (34 Prozent) fühlen sich in Kaliningrad „wie in Europa“.

Als ein Faktor des europäischen Flairs wird die preußische Architektur angeführt. Einige Reisende bemerkten außerdem, dass die Mentalität der Einheimischen etwas anders sei, im Gegensatz zu Russland selbst.

3. Platz: Kasan

Kasan erinnert zehn Prozent der Befragten an Europa. Die Stadt verfügt über eine hochentwickelte Infrastruktur, sie ist schön und gepflegt, und außerdem hat sie moderne Uferpromenaden und mittelalterliche Gebäude. Auf dem Territorium des Kremls in Kasan grenzen russisch-orthodoxe Kirchen, eine Moschee und einer der höchsten schiefen Türme in Europa aneinander.

4. Platz: Joschkar-Ola

Die restlichen sechs Prozent wählten die Hauptstadt der Republik Mari El – Joschkar-Ola – aus. Laut einer Touristin mutet „die Uferpromenade im Stadtzentrum wie ein echtes Lebkuchenhaus an, das irgendwie an Amsterdam erinnert“.

dg/ae