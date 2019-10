Tödliche Geburtstags-Überraschung: Mann erschießt seinen Schwiegersohn

Der Vorfall ereignete sich demnach am 1. Oktober in der Stadt Gulf Breeze. Christopher Bergan kam aus Norwegen in die USA, um seinen Schwiegervater Richard Deniss an dessen 61. Geburtstag zu besuchen. Bergan kam um 23:00 Uhr (Ortszeit) am Flughafen an und fuhr direkt zum Haus von Deniss.

Gegen 23:30 soll der Schwiegervater ein lautes Klopfen an der Hintertür gehört haben. Mit der Taschenlampe sei er nach draußen gegangen, um nachzusehen, als plötzlich Bergan aus dem Gebüsch gesprungen sei. Vor Schreck zog Richard Dennis seine Pistole und feuerte einen Schuss ab, wie die Polizei die Ereignisse schilderte.

Laut Polizeiangaben soll zuvor, gegen 21:30 Uhr, bereits ein anderes Familienmitglied bei Dennis' Haus vorbeigekommen sein. Darüber hinaus habe es eine verbale Auseinandersetzung gegeben.

Die Polizei spricht von einem Unfall.

ak/ap