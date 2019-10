Lkw-Vorfall von Limburg: Weniger Verletzte als angenommen – Polizei korrigiert Zahl

Nach dem jüngsten Zwischenfall mit einem Lkw in der hessischen Kleinstadt Limburg hat die Polizei am Dienstagmorgen die bisher öffentlich verbreitete Zahl der Verletzten nach unten korrigiert.

Laut einem Polizeisprecher in Wiesbaden wurden insgesamt neun Menschen leicht verletzt. Zuvor war die Rede von 17 verletzten Personen, darunter einem Menschen „in kritischen Zustand“.

Am Montag war ein Lastwagen an einer Ampel in Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. Insgesamt acht Autos waren davon betroffen. Sieben Verletzte wurden laut dem Polizeisprecher in Krankenhäuser gebracht, einer wurde ambulant versorgt. Auch der Fahrer des Lkw soll leicht verletzt worden sein. Kursierende Meldungen von Toten oder Schwerverletzten entsprechen dem Polizeisprecher zufolge nicht der Wahrheit.

Die Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag gehandelt habe. Der Sprecher verwies darauf, dass man sich am Dienstag zu Erkenntnissen der Nacht äußern wolle. Die Polizei forderte vor diesem Hintergrund dazu auf, im Internet die Verbreitung von Spekulationen zu unterlassen.

