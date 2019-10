Messer-Angreifer von Paris besaß USB-Stick mit IS-Propaganda – Zeitung

In der Unterkunft des Tatverdächtigen, der vier Kollegen in der Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt getötet haben soll, fanden französische Ermittler einen USB-Speicherstick mit Propagandamaterialien der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh). Dies berichtet die Zeitung „Le Parisien“.