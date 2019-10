Indien bekommt ersten Rafale-Kampfjet

Indien hat den ersten (von 36) Kampfjet vom Typ Rafale aus Frankreich erhalten. Dies meldet die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.

Die Zeremonie der Übergabe fand am Hauptsitz des französischen Flugzeugherstellers „Dassault Aviation“ in Merignac, Bordeaux, statt. An der Veranstaltung nahmen die französische Verteidigungsministerin Florence Parly und der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh teil.

Laut Singh war dieses Ereignis „ein historischer Tag für die indischen Streitkräfte“.

Rafale ist ein französischer Mehrzweckkampfjet der vierten Generation, der von „Dassault Aviation“ für den Einsatz als offensiver Jagdbomber und Abfangjäger entwickelt wurde.

Indien und Frankreich unterzeichneten 2016 einen Vertrag über die Lieferung von 36 Rafale-Kampfjets. Ursprünglich wollte Neu-Delhi 126 Flugzeuge kaufen, doch dann verringerte es die Zahl aufgrund der hohen Kosten. Die Flugzeuge sollen von 2019 bis 2022 in mehreren Chargen nach Indien geliefert werden.

sm/mt