Pannenhilfe im Saarland endet tragisch: Mann von Lkw eingeklemmt und getötet

Das Unglück ereignete sich laut der „Saarbrücker Zeitung“ unter Berufung auf eine Sprecherin bei der Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken gegen 19:30 Uhr „auf einer abschüssigen Strecke während einer Pannenhilfe“.

Zwei Männer versuchten mithilfe eines Lkws, einen liegengebliebenen Transporter wieder zum Laufen zu bringen. Der Lastwagen geriet aber ins Rollen.

Laut einer Polizeisprecherin soll der neben dem Transporter stehende Lkw losgerollt sein, während die Männer die Batterien der Fahrzeuge überbrückt hätten.

Der 37-Jährige wurde dabei eingeklemmt und verstarb an seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der zweite Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

ak/ap