Hassreden wegen Militäreinsatz in Syrien: Türkei ermittelt gegen Dutzende Menschen

Türkische Sicherheitsbehörden haben Gerichtsverfahren gegen 78 Personen wegen Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken, in Bezug auf den von den türkischen Streitkräften in Nordsyrien gestarteten Einsatz „Friedensquelle“ („Operation Peace Spring“) eingeleitet. Dies meldet die Nachrichtenagentur Anadolu.