Rotes Meer: Explosion auf iranischem Öltanker – offenbar Anschlag – ISNA

Unweit des Hafens Dschidda in Saudi Arabien hat sich auf einem Öltanker, der dem nationalen Ölunternehmen des Irans gehört, eine Explosion ereignet, meldet die Agentur ISNA. Demnach kann es sich um einen Anschlag handeln.

Kein Crew-Mitglied erlitt laut der Agentur Verletzungen. Zwei der wichtigsten Ölbehälter des Schiffes seien beschädigt worden. Wegen des Lecks sei Erdöl ins Rote Meer geflossen.

Spannungen in Straße von Hormus

Im Juni waren in der Straße von Hormus, auf die 40 Prozent des gesamten auf hoher See beförderten Öls entfallen, zwei Tankschiffe Saudi-Arabiens sowie Schiffe der VAE und Norwegens von Unbekannten attackiert worden. Die Amerikaner warfen den Angriff dem Iran vor und schickten den Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ und vier B-52-Bomber in den Persischen Golf. Die internationale Gemeinschaft befürchtete, dass im Persischen Golf ein neuer Krieg ausbrechen könnte.

ai/mo/ea