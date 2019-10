Türkisches Verteidigungsministerium meldet „Neutralisierung von 342 Terroristen“ in Syrien

„Insgesamt 342 Terroristen“ wurden demnach seit Beginn der Operation „neutralisiert“, so die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Aussagen des türkischen Verteidigungsministeriums.

Zuvor hatte sich diese Zahl auf 174 belaufen.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, hatte am 9. Oktober den Beginn der Operation „Friedensquelle“ im Norden Syriens angekündigt, die gegen die in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die Terrorvereinigung „Islamischer Staat“* gerichtet ist. Die türkische Luftwaffe führte am selben Tag Luftschläge gegen die Stadt Ras al-Ain in der syrischen Provinz al-Hasaka. Den Luftschlägen war auch eine weitere syrische Stadt an der Grenze zur Türkei – Tal Abyad – und eine Reihe anderer syrischer Städte an der Grenze beider Länder ausgesetzt.

ak/ae