Vermutlich auch Russen an Bord: Frachtflugzeug im Kongo abgestürzt

In der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ist ein Frachtflugzeug vom Typ Antonow An-72 mit acht Menschen an Bord abgestürzt. Nach vorläufigen Erkenntnissen sollen sich auch Russen unter den Besatzungsmitgliedern befunden haben, wie am Freitag der Presse-Attaché der russischen Botschaft in dem Land, Natalja Kononowa, mitteilte.