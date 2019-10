„Im Zuge erfolgreicher Kampfhandlungen, die im Rahmen der Operation „Peace spring“ (dt.: Friedensquelle“) östlich vom Euphrat durchgeführt werden, konnten die Wohnviertel der Stadt Ras al-Ain unter unsere Kontrolle gebracht worden“, heißt es in einer Mitteilung der türkischen Armee.

Am 9. Oktober hatte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, eine Militäroperation in Nordsyrien angekündigt, die sich gegen die in der Türkei als Terrororganisation eingestufte und verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie die Terrormiliz „Islamischer Staat“ richten soll. Am Mittwoch versetzte die türkische Luftwaffe Schläge gegen die Stadt Ras al-Ain sowie andere syrische Städte. Später wurde auch eine Bodenoperation eingeleitet.

© Sputnik / Hikmet Durgun Bewaffnete Oppositionelle besetzen unter türkischer Unterstützung Zentrum von Ras al-Ain (12.10.2019)

