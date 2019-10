Wildschweine besetzen Kinderspielplatz bei Moskau – Video

Der Hunger hat die Tiere in die Stadt getrieben. Nachdem die Restaurationsarbeiten an einer angrenzenden Kuranstalt begonnen hatten, wurde die Futterfläche der Wildschweine in dem Tierheim verringert. Es wird angenommen, dass die Wildschweine ein Loch unter der Absperrung gegraben und sich auf die Suche nach Fressen begeben haben.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🐗🐗🐗☹️Ребята гуляют😁 Публикация от Maksim Trokin (@maksim_trokin) 9 Окт 2019 в 9:33 PDT

Tierforschern zufolge sind Wildschweine im Stadtbereich meist harmlos, da sie sich vor Menschen fürchten. Dennoch teilte die Stadtbehörde mit, die Tiere würden eingefangen und an ihren Platz zurückgebracht werden. Noch mal Schwein gehabt.

mk/gs