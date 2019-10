Schuss in Wien: Polizei verletzt mit Messer bewaffneten Mann

Die Wiener Polizei hat am Sonntagabend einen Mann mit Schusswaffen verletzt, der mit einem Messer bewaffnet auf der Straße unterwegs gewesen sein soll.

Der Mann sei mit einem Messer in der Hand im Bereich Quellenstraße / Neilreichgasse in Wien-Favoriten herumgelaufen und habe dabei auch einen Passanten bedroht, berichteten Wiener Medien am Abend. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber der APA, wie die „Kleine Zeitung“ schreibt.

Die Polizei habe zunächst Pfefferspray verwendet und anschließend einen Schuss abgegeben, hieß es. Der Mann soll am Bein getroffen worden sein. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls gab es zunächst nicht. Nach unbestätigten Informationen soll es sich bei dem Mann um einen Syrer handeln.

leo/ae