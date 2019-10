In einem Ausbildungszentrum der Polizei in der französischen Gemeinde Lognes läuft derzeit ein Einsatz der Spezialeinheit der französischen Polizei zur Bekämpfung des Terrorismus (RAID). Ein bewaffneter Mann soll zuvor in das Zentrum eingedrungen sein. Die Mehrheit der Polizisten ist aus dem Zentrum evakuiert worden.