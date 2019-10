Mit US-Sanktionen belegte Russin Bogatschowa in Minsk festgenommen

Die Russin Anna Bogatschowa, die von den USA im Fall der „Wahleinmischung“ mit Sanktionen belegt worden war, ist laut Medien in Minsk festgenommen worden. Dies teilte eine mit der Situation vertraute Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti mit.

Neues zum Thema:

„Bogatschowa wurde vorgestern gegen 22 Uhr in einem Hotel in Minsk festgenommen. Sie war mit ihrem Ehemann und ihrem kleinen Kind zusammen; sie wollten gemeinsam in Urlaub fahren. Bogatschowas Rechtsanwalt behauptet, dass die junge Frau auf Anfrage der USA im Rahmen der Ermittlungen der Wahleinmischung festgenommen wurde“, teilte die Quelle gegenüber der Agentur mit.

Die in Weißrussland festgenommene Russin Anna Bogatschowa ist freigelassen worden, teilte der offizielle Sprecher der weißrussischen Staatsanwaltschaft, Dmitri Bryljow, mit.

„Der Vize-Staatsanwalt des Frunse-Bezirks von Minsk hat keine Gründe für die Anwendung einer Vorbeugemaßnahme in Form der Verwahrung zum Zwecke ihrer Auslieferung gefunden“, präzisierte er.

