Neun Jahre im niederländischen Keller: Österreicher Kopf von isolierter Gruppe?

Ein 58-Jähriger und sechs junge Leute haben neun Jahre lang in einem Keller eines Bauernhofes in den Niederlanden auf „das Ende der Zeit gewartet“, wie am Dienstag zahlreiche internationale Medien berichtet. Nun wurden neue Details bekannt: Beim Kopf der isolierten Gruppen handelt es sich offenbar um einen Wiener.