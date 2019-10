„Mein Tag, meine Nacht“: Sängerin Loboda feiert mit Till Lindemann – Foto

Seit längerer Zeit sind Gerüchte im Umlauf, dass Lindemann ein Kind mit der Sängerin Swetlana Loboda bekommen haben soll. Doch ob er wirklich der Vater ist, bleibt immer noch unklar. Trotzdem werden die beiden immer wieder zusammen gesichtet. Und der Geburtstag von Loboda war keine Ausnahme.

Am 18. Oktober feiert Loboda ihren 37. Geburtstag. Die engsten Freunde beschlossen Medienberichten zufolge, der Sängerin bereits in der Nacht zu gratulieren. Sie sollen unerwartet in ihr Hotelzimmer in St. Petersburg gekommen sein, wonach alle zusammen in ein Restaurant mit einem Panoramablick gefahren seien. Offenbar wurde eben dortgemacht, das Loboda später in ihrem Instagram-Account postete.

Zur Aufnahme schrieb sie: „Mein Tag, meine Nacht“ mit einem Herz-Emoji. Auf dem Foto sitzen Loboda und Lindemann Arm in Arm.

Посмотреть эту публикацию в Instagram мой день ❤️ #мояночь 🐒 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 17 Окт 2019 в 4:20 PDT

Neben Gratulationen von Prominenten in den Kommentaren gab es auch zahlreiche Reaktionen von Lobodas Followern auf das Foto.

„Ein schönes Paar“, schreibt eine Userin.

„Love-Pärchen“, so eine andere Frau.

In einem Kommentar hieß es, dass Till neben der Sängerin zwanzig Jahre jünger aussehen würde.

ak/ip