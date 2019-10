Betrunkener Autofahrer blockiert Bundeswehr-Konvoi

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagmorgen in Mecklenburg-Vorpommern einem Militärkonvoi den Weg über eine Brücke blockiert. Die Militärs haben daraufhin den Wagen von der Brücke in den Bereich einer Baustelle geschoben. Das geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rostock hervor.