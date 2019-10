Virales Video beschert ägyptischem Piloten lebenslanges Berufsverbot

Ramadan teilte demnach am 13. Oktober in seinen Twitter- und Instagram-Accounts einen Clip, in dem zu sehen ist, wie der Mann sich ruhig in den Copiloten-Sitz setzt und die Flugsteuerung übernimmt. Dabei ist auch zu vernehmen, wie ein unbekannter Zeuge das Geschehen folgendermaßen kommentiert:

„Ich schwöre bei Gott, Mohamed Ramadan lenkt jetzt das Flugzeug selbst“.

Посмотреть эту публикацию в Instagram أول مرة أسوق الطيارة 🇪🇬🛩☝🏽🇸🇦 #ثقة_في_الله_نجاح Публикация от Mohamed Ramadan 🇪🇬 (@mohamedramadanws) 12 Окт 2019 в 5:19 PDT

„Nachdem wir die Verstöße gegen das ägyptische Zivilluftfahrtgesetz bestätigt haben, haben wir abschreckende Maßnahmen gegen die rücksichtslosen und verantwortungslosen Handlungen (des Piloten – Anm. d. Red.) ergriffen”, heißt es laut BBC in einer Erklärung des ägyptischen Zivilluftfahrtministeriums.

Die ägyptischen Luftfahrtvorschriften sehen vor, dass Fluggäste das Cockpit während eines Fluges nicht betreten dürfen.

