Rammstein-Frontmann postet Klofoto und bringt Fans zum Schmunzeln

Auf dem Foto ist zu sehen, wie Lindemann am Pissoir steht und seinem zeitungslesenden Nebenmann, der seine Notdurft mal ganz anders verrichtet, einen interessierten Blick zuwirft. Dabei scheint er etwas zu sagen – was das ist, bleibt dem Betrachter überlassen.

Das Foto hat schon über 80.000 Likes bekommen, darunter die Herzchen von Bill Kaulitz oder Sabrina Setlur. Viele Fans zeigten sich begeistert und schrieben in den Kommentaren: „Sehr geiles Bild", „Einfach nur drei Männer, die eine tolle Zeit zusammen haben“, „Was für ein Foto“. Der Schauspieler Sven Martinek drückte es auf seine Weise aus: „Ihr seid doch wieder hacke.“

Die anderen Zwei auf dem Foto

Der Nebenmann von Lindemann ist Peter Tägtgren, ein Multiinstrumentalist. Komponist, Sänger und Produzent aus Schweden. Er arbeitet schon länger mit dem Rammstein-Frontmann zusammen. Im Hintergrund des Fotos befindet sich der schwedische Schauspieler Peter Stormare. Der 66-Jährige ist vor allem durch seine Rollen in Hollywoodstreifen wie „Vergessene Welt: Jurrasic Park“, „Armageddon – Das jüngste Gericht“ oder „Minority Report“ bekannt.

Im Spätsommer überraschte Lindemann seine Fans mit einem Video von sich an einem malerischen See in Finnland. Darin ist er unbekleidet auf einem Steg zu sehen. Er sitzt und dreht an einer Angelkurbel und lässt in aller Ruhe die Füße im See baumeln. Der Frontmann erholte sich wohl vor dem Auftritt der Berliner Band im finnischen Tampere.

Till Lindemann war bis August mit Rammstein auf Tour, gerade hat er seinen neuen Solosong „Ich weiß es nicht“ veröffentlicht.

mk/ae