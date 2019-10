Diese Kuh macht nicht einfach nur Muh: Tier randaliert am Main – Polizei-Hubschrauber im Einsatz

Im unterfränkischen Sand am Main ist eine Kuh ausgebrochen und hat randaliert. Mehrere Polizeiautos kamen bei einer Verfolgungsjagd zum Einsatz, an der auch ein Hubschrauber beteiligt gewesen ist. Betäubungspfeile haben die Kuh schließlich gestoppt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.