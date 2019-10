Familiendrama in Bielefeld: Auto kracht gegen Mauer – Ein Toter und mehrere Verletzte

In Bielefeld ist es in der Nacht auf Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 16-Jähriger ums Leben kam.

Auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier sei der Wagen in der Innenstadt von der Straße abgekommen und frontal in eine Mauer geprallt. Bei dem Unfall starb laut der Polizei ein Jugendlicher, der Medienberichten zufolge mit seiner Familie in einem Siebensitzer saß. Der Fahrer und fünf weitere Insassen, darunter auch drei Teenager im Alter von 13 bis 16 Jahren, sollen schwere, teils lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben und seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Die Unfallursache sei zunächst nicht bekannt. Eine Ermittlung sei bereits eingeleitet worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 20.000 Euro. Dpa meldet unter Berufung auf einen Polizeisprecher, dass die Nässe auf der Fahrbahn zum tödlichen Unfall habe führen können, da es den ganzen Tag geregnet habe.

