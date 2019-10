US-Rapperin Azealia Banks ändert ihren Namen extra für russische Fans

Die amerikanische Sängerin und Rapperin Azealia Banks hat nach ihrem erneuten Russland-Besuch ihren Künstlernamen und ihr Logo für ihr Publikum aus Russland und den GUS-Staaten geändert, verkündete Banks am Montag auf Instagram.

“Ich habe beschlossen, meinen Künstlernamen in Russland und in allen ehemaligen Sowjetrepubliken in “Azil’ka” (deutsch: Azilchen – Anm. d. Red.) zu ändern”, - schrieb sie auf Instagram.

Der Grund für diese Änderung besteht laut Banks darin, dass ihr Name aus ihrer Sicht auf Russich zu kompliziert klingt. Außerdem fügte die Sängerin hinzu, dass sie zu Hause auch “Azil’ka” genannt werde.

Die 28-jährige Rapperin Azealia Amanda Banks wurde 2011 berühmt, als sie die “Liste der coolsten Zeitgenossen” des “New Musical Express” Magazine anführte. Zu ihren erfolgreichsten Liedern gehören "212" (2011), "Chasing Time" (2013) und "Anna Wintour" (2018).

aa/gs