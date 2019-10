Auto-Innenreinigung beschert Franzosen 500.000 Euro

Der Glückspilz, der anonym bleiben wollte, soll vor mehreren Wochen ein Rubbellos für fünf Euro gekauft und in seinem Pkw vergessen haben, so Medien. Früher berichtete die örtliche Zeitung „La Dépêche du Midi“ über den Vorfall.

Der Gewinn vonwurde laut den Berichten am 15. Oktober bestätigt. Der Einwohner von Bourran soll die Summe bereits kassiert haben und will sie teilweise in Immobilien investieren.

Früher berichtete die Nachrichtenagentur UPI über eine Amerikanerin, die auf ihren Ehemann gewartet und in der Zwischenzeit ein Lotterieticket gekauft hatte. Das erwies sich als gute Entscheidung: Die Frau gewann 30.000 US-Dollar.

mo/ea