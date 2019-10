Internationales Reiseziel? - Deutsche Stadt überraschend in den Top-10

Washington, Cairo, Vancouver – das sind einige der Städte, die vom „Lonely Planet“ die Ehre zuteil wurde, zu den besten Reisezielen für das Jahr 2020 zu gehören, schrieb die Deutsche Presse-Agentur am 21. Oktober. Unter ihnen verblüffenderweise auch eine deutsche Stadt - die einstige Hauptstadt Bonn. Der Reiseführer stellte die Stadt auf Platz fünf. Doch was hat Bonn im Jahr 2020 zu bieten? Laut „Lonely Planet“ besonders die Feierlichkeiten zu Ehren von Beethovens 250. Geburtstag.

Darunter seien „ein ganzjähriges Konzertprogramm mit weltberühmten Orchestern, Solisten und Dirigenten“, „Fidelio“ – die einzige Oper Beethovens, die im Theater Bonn inszeniert wird, und „Einrichtungen und Wettbewerbe, die zu Beethovens musikalischem Genie passen“ geplant.

Der Sieger des diesjährigen Rankings ist das österreichische Salzburg. Diese Stadt wird vor allem im Jahr 2020 wegen der Salzburger Festspiele empfohlen, die 100 Jahre alt werden. Deswegen plant die Stadt Sonderausstellungen und Veranstaltungen – „Konzerte, Theaterstücke, Lesungen, Mozart-Matineen und vieles mehr“, schrieb der Reiseführer auf ihrer Webseite. Als Sahnehäubchen der Salzburger Festspiele wird die Aufführung des Theaterstücks „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ von Hugo von Hofmannsthal auf dem Domplatz sein.

Im Jahr 2019 hatte bei den Städten Kopenhagen vorne gelegen. Was Länder betrifft, so wurde Deutschland letztes Jahr auf Platz zwei gekürt. Als Hauptgründe für einen Ausflug nannte „Lonely Planet“ die Eröffnungen von „glanzvollen neuen Museen“ in Dessau, Weimar und Thüringen zur Feier der 100 Jahre des „Bauhaus“.

dg/ae/dpa