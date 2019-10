Traumparadies wird zu Horrorstätte: Frau will Wale beobachten – Hai beißt ihr beide Unterarme ab

Eigentlich wollte eine französische Touristin an der Küste von Französisch-Polynesien Wale beobachten, doch stattdessen hat ihr ein Hai die Unterarme samt Händen abgebissen. Mit schwerem Blutverlust wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert, berichtet der Fernsehsender „Outre-Mer 1ère“.

Zu dem Vorfall kam es am 21. Oktober um 11:30 Uhr (Ortszeit). Eine 35-jährige Touristin wurde von einem Hai schwer verletzt, als sie sich außerhalb der Lagune auf See befand. Laut Thibert Teururai, dem stellvertretenden Chef der Moorea-Feuerwehr, wurden dem Opfer beide Arme an der Armbeuge abgetrennt und die linke Brust abgerissen. Feuerwehrleute und eine Krankenschwester vor Ort hätten erste Hilfe geleistet. Die Verletzte wurde dann ins Ta‘aone Krankenhaus geflogen.

Gerichtliche Untersuchung eingeleitet

Der Anbieter hatte einen Walausgang geplant, aber da keine Wale da waren, beschloss die Gruppe, mit Delphinen zur Außenseite der Lagune zu schwimmen. Anscheinend befand sich das Opfer hinten in der Gruppe.

Der für den Angriff verantwortliche Raubfisch sei demnach ein Weißspitzen-Hochseehai, der von den Einheimischen auch als Parata-Hai bezeichnet wird.

dg/ae