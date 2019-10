Deutschland: 80 Jahre alter Bankräuber muss hinter Gitter

Das Landgericht Hechingen in Baden-Württemberg hat einen 80-jährigen Serienbankräuber zu sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Das teilte die Agentur dpa am Donnerstag unter Verweis auf den Richter Hannes Breucker mit.

Demnach hatte der Angeklagte aus Kirchzarten bei Freiburg zum Prozessauftakt zugegeben, zwischen 2009 und 2019 mehrere Banken unter anderem in Villingen-Schwenningen und Rastatt überfallen zu haben.

Senioren in deutschen Gefängnissen

Anfang Mai wurde der Rentner auf frischer Tat festgenommen, heißt es in einer polizeilichen Mitteilung. Der Mann ging bei seinen Überfällen immer nach einem ähnlichen Schema vor: Er betrat die Banken mit einer Bombenattrappe und überreichte den Mitarbeitern ein Schreiben, in dem er Geld forderte. In drei Fällen kamen die Angestellten dem nach. Die Überfälle hätten für die Bankangestellten zum Teil gravierende Folgen gehabt. Sie hätten Todesängste erlitten. Einige von ihnen kämpften mit Angstzuständen und Alpträumen.

In deutschen Gefängnissen sitzen laut der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ immer mehr Senioren ein. Eine wachsende Zahl von Straftätern unter Rentnern sei Realität. Zwar seien von den derzeit rund 50.000 Häftlingen in deutschen Gefängnissen nur rund vier Prozent älter als 60. Ihr Anteil habe sich aber in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt und seit 1990 nahezu verdreifacht.

ns/sb/dpa