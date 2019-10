„Guten Appetit!“ – Nach Küchenpanne im US-Segment essen ISS-Astronauten bei den Russen

Wegen einer „Küchenpanne“ vom vergangenen Dienstag haben US-Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS eine Zeitlang im russischen Segment essen müssen, schreibt die russische Internetzeitung Vzglyad (vz.ru) am Donnerstag.

Ursache war ein Kurzschluss in der US-„Küche“, wodurch Teekessel und Herd nicht mehr verwendet werden konnten.

Danach liehen die US-Astronauten bei den Russen ein Kabel und einen Adapter, um ihr Küchengerät in einem anderen amerikanischen Modul – Destiny – ans Netz anzuschließen. Sie setzten auch die Flugleitzentrale in Houston von dieser Operation in Kenntnis.

In der „Weltraumküche“ gibt es einen Herd und einen Teekessel. Heißes Wasser wird neben der Zubereitung von Tee auch für die Auflösung pulverförmiger Nahrung verwendet. Im Herd werden Konserven warm gemacht.

Außenposten der Menschheiet

Im Außenposten der Menschheit in etwa 400 Kilometer Höhe arbeiten derzeit die russischen Kosmonauten Alexander Skworzow und Oleg Skripotschka, die US-Astronauten Christina Koch, Jessica Meir und Andrew Morgan sowie der ESA-Astronaut Luca Parmitano aus Italien.

am/