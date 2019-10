Pendler aufgepasst: Frankfurter Hauptbahnhof wird für eine Nacht gesperrt

Wegen des Tausches einer Software in den Stellwerken wird der Frankfurter Hauptbahnhof in der Nacht auf Samstag im wahrsten Wortsinn dicht gemacht. Worauf Pendler und Reisende achten müssen, darüber schreibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Demnach kann von 2.30 bis 9.30 MESZ kein Zug ein- oder ausfahren. Das betreffe auch die S-Bahnen, weil auch der Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt, durch den fast alle S-Bahn-Linien führen, gesperrt werden müsse. Bahnreisende sollten daher mit Umleitungen und Zugausfällen rechnen.

Informationen zu den Umleitungen

Die Züge fallen während dieser Zeit aus oder enden am Stadtrand: aus Norden kommend am Bahnhof Frankfurt West, aus Osten kommend in Offenbach-Kaiserlei, aus Westen in Frankfurt-Höchst und aus Süden in Frankfurt Süd. Busse bringen die Fahrgäste von diesen Endstationen dann zum Hauptbahnhof.

U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse seien von der Sperrung nicht betroffen. Diese könnten am Samstagmorgen statt der S-Bahn im Frankfurter Innenstadtbereich verwendet werden.

Sperrung der Strecke vom Hauptbahnhof zum Flughafen

Allerdings werde die Strecke vom Hauptbahnhof zum Flughafen etwas länger gesperrt bleiben - vom Freitag um 19.30 Uhr und bis Samstag um 14.30 Uhr. Auch hier sei ein Ersatzverkehr mit Bussen vorgesehen.

Als Begründung für die Sperrungen wurde angegeben, dass der Regionalbahnhof am Flughafen drei Wochen lang wegen des Anschlusses der S-Bahn an die neue Station Gateway Gardens geschlossen werden müsse. In dieser Zeit fahren fast alle S-Bahnen regelmäßig zum Airport, hielten dort aber, abweichend vom üblichen Modus, am Fernbahnhof.

ns/ap