Mit Steinen und Farbe: SPD-Zentrale in Berlin von Maskierten attackiert

Mehrere maskierte Täter sollen am späten Donnerstag mit Kleinpflastersteinen und mit Farbe gefüllten Flaschen das Willy-Brand-Haus beworfen haben. Laut Augenzeugen rannten die Täter gegen 23.40 Uhr auf die Fahrbahn und attackierten das Gebäude. Danach konnten sie entkommen.

Maskierte attackieren SPD-Zentrale mit Steinen und Farbe https://t.co/QQAAgUIZd9 pic.twitter.com/koHxitU9uo — MORGENPOST / Politik (@BMOnline_pol) 25. Oktober 2019

​Bei der Attacke seien mehrere Glasscheiben und Teile der Fassade beschädigt worden. Die Polizei konnte keine weiteren Angaben zur möglichen Schadenshöhe machen.

Angriffe auf Büros von CDU-Abgeordneten

Insgesamt drei Attacken auf Räume von CDU-Politikern wurden innerhalb von zwei Tagen in Berlin verübt. In der Nacht auf Mittwoch war der Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak betroffen. Unbekannte sollen an seinem Bürgerbüro in Tempelhof-Schöneberg alle Scheiben eingeschlagen haben.

In der Nacht auf Dienstag sollen mehrere Täter die Scheiben des Bürgerbüros von Klaus-Dieter Gröhler zerstört haben.

Auf das Büro von Klaus-Dieter Gröhler (@cducsubt) wurde heute Nacht ein feiger Anschlag verübt. @kaiwegner: "Es darf in Berlin keinen Platz für Hass, Gewalt und Extremismus geben. Wir werden auch weiterhin Gesicht zeigen gegen #Antisemitismus und für jüdisches Leben!“ #NieWieder pic.twitter.com/dbeW4Su2fs — CDU Berlin (@cduberlin) 22. Oktober 2019

​Darüber hinaus wurden am Dienstag eine Glastür und ein Fenster am Büro von Stephan Lenz stark beschädigt.

ak/sb/dpa