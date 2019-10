Nicht mehr reichster Mann der Welt? Bezos verliert an einem Abend fast sieben Milliarden Dollar

Am Donnerstag hatte Amazon nach Marktschließung den Bericht für das dritte Quartal veröffentlicht, in dem die Senkung des reinen Gewinns für die drei Rechenschaftsmonate um 26 Prozent bis auf 2,1 Milliarden Dollar gemeldet wurde. Darüber hinaus erwies sich die Prognose hinsichtlich des Gewinns für das vierte Quartal niedriger als erwartet. Infolgedessen sanken die Unternehmensaktien bei den vorläufigen Auktionen um 6,75 Prozent im Preis.

Nach Forbes-Angaben hat sich dasin diesem Kontext von 111 Milliarden Dollar auf 103,9 Milliarden reduziert; jetzt nimmt Bill Gates mit seinen 105,7 Milliarden Dollar den ersten Platz in der Liste der reichsten Menschen ein.

Amazon ist einer der größten Online-Retailer der Welt. Das Unternehmen ist nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, China, Brasilien, Japan und in den Ländern Europas tätig. Der Internet-Shop Amazon.com wurde im Juli 1995 gestartet.

ek/sb/sna