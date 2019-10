Britische Entomologen benennen Insekt nach Greta Thunberg

Das Londoner Naturkundemuseum hat eine eben erst beschriebene Käferart nach der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg, „Nelloptodes gretae“, benannt. Das teilte das Museum am Freitag mit.

Das Insekt war demnach in den 1960er Jahren in Nairobi entdeckt worden und blieb bislang in den Beständen der Museumseinrichtung namenlos.

Wie der wissenschaftliche Mitarbeiter Michael Darby sagte, habe er diesen Namen gewählt, weil er von der Arbeit der jungen Aktivistin sehr beeindruckt sei und ihren Beitrag zur Sensibilisierung für Umweltfragen würdigen wolle.

„Ich möchte auch betonen, dass ich diese Art nicht deswegen nach Greta benannt habe, weil sie klein ist, sondern deswegen, dass dies die Art ist, an der ich arbeite.“

„Die neue Art gehört zu der Familie Ptiliidae. Obwohl diese Käfer überall verbreitet sind, sind sie wegen ihrer winzigen Größe sehr schlecht erforscht. Sie scheinen im Vergleich zu anderen Einzellern zwergenhaft zu sein“, sagte der Wissenschaftler.

Das Insekt gehört zur Käferfamilie Ptiliidae, die einige der kleinsten Insekten der Welt umfasst. Es hat weder Augen noch Flügel, ist honigfarben und kleiner als einen Millimeter.

Greta Thunberg

Die 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden und Initiatorin der weltweiten Klimabewegung „Fridays for Future“, Greta Thunberg, ist seit dem letzten Jahr in aller Munde. Zuletzt stieß sie vor allem durch ihre emotionale Rede vor der UN-Vollversammlung auf große Resonanz.

Die Schwedin hatte die Staats- und Regierungschefs bei der Eröffnung des UN-Klimagipfels mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Denn die wissenschaftlichen Vorhersagen zum Klimawandel seien seit Jahrzehnten mehr als deutlich. „Wie könnt ihr es wagen, zu glauben, dass man das lösen kann, indem man so weitermacht wie bisher – mit ein paar technischen Lösungsansätzen?“

