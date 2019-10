„Frauenmord”-Shirt sorgt für Empörung in Italien – Foto

Die französische Supermarktkette Carrefour ist in Italien wegen eines T-Shirts mit einem frauenfeindlichen Aufdruck in heftige Kritik geraten.

Auf dem umstrittenen Kleidungsstück ist links eine Frau abgebildet, die auf einen Mann einredet. Unter diesem Bild steht „Problem“. In dem zweiten Bild rechts daneben schubst der Mann die Frau in einen Abgrund. Darunter steht „solved”, also „Problem gelöst”.

E’ gravissimo che un’azienda produca magliette che incitano al femminicidio. Ancora più grave che @CarrefourItalia le distribuisca. In un Paese dove ogni 72 ore una donna viene uccisa, la mercificazione di una tragedia di queste dimensioni è intollerabile. Ritiro immediato! pic.twitter.com/akzxBjLTAD — valeria fedeli (@valeriafedeli) 26 октября 2019 г.

Das Unternehmen entschuldigte sich inzwischen für den Fauxpas. Zwei solche T-Shirts sollen aus Versehen in einem Carrefour-Laden in Rom gelandet sein. Wie es dazu gekommen ist, muss noch geprüft werden.

Gewalt gegen Frauen

Sie seien sofort aus dem Sortiment genommen worden, teilte die Supermarktkette laut italienischen Nachrichtenagenturen mit. Dennoch schlug der Vorfall hohe Wellen: Gewalt gegen Frauen und Frauenmorde sind in Italien ein großes Problem.

„In einem Land, in demeine Frau getötet wird, verkauft man sowas bei Carrefour in Rom. Ohne Worte! Schande“, schrieb dazu das Frauenschutzzentrum Casa internazionale delle Donne auf Facebook.

Die sozialdemokratische Senatorin Valeria Fedeli kritisierte auf Twitter: „Es ist sehr schlimm, wenn ein Unternehmen Shirts produziert, die zum Frauenmord anstacheln. Es ist noch schlimmer, wenn Carrefour in Italien sie vertreibt”.

