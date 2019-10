Polizei verhaftet international gesuchten Pädophilen bei Großeinsatz in Berlin

Mehr als 200 Einsatzkräfte waren laut der „Berliner Zeitung“ am Freitagabend zu einer Kontrolle von Shisha-Bars und Lokalen in Berlin-Wedding ausgerückt – darunter 30 Beamte des Bundeskriminalamts (BKA), der Zollfahndung und Finanzbehörden. Ab 20.30 Uhr durchsuchten sie Shisha-Bars, Cafés, Cocktailbars, Wettbüros und Spielhallen im Stadtteil Wedding.

Während der Überprüfung einer Shisha-Bar in der Liebenwalder Straße stießen die Ermittler auf einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann, nach dem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gefahndet wurde. Der 29-jährige Türke wurde sofort festgenommen.

Insgesamt wurden elf Betriebe durchsucht. Einem Polizeisprecher zufolge wurden rund 20 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt und elf mutmaßlich illegal betriebene Spielautomaten beschlagnahmt. Zwei Lokale hätten die Ermittler gleich ganz dicht gemacht. Darunter ein Wettbüro in der Schulstraße, wo kein für den Betrieb verantwortlicher Betreiber aufzufinden gewesen sei.

Am Donnerstag hatte die Polizei Razzien in den Stadtbezirken Steglitz/Zehlendorf und Schöneberg durchgeführt. Am Tag des Großeinsatzes vom Freitagabend teilte die Polizei zuvor mit, eine stadtweite Erhöhung des Kontrolldrucks auf kriminelle Strukturen bedeute, dass sie „heute nochmal in Berlin-Mitte unterwegs“ sein würden.

mka/ae