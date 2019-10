„Hallo Hans, hallo Franz!“: Heidi Klums XXL-Ausschnitt heizt Fans an – Video

Den vor drei Tagen geposteten Clip haben über eine Million Zuschauer gesehen, die mehr als 1160 Kommentare hinterließen. In dem Clip filmt sich Heidi selbst im hautengen schwarzen Lackleder-Outfit von Modedesigner John Galliano. Ganz im Zentrum stehen vor allem ihre Brüste, die Klum selbst „Hans“ und „Franz“ nennt. Die Fans reagierten auf Heidis Auftritt unterschiedlich: einige bewerten den Post positiv, andere eher negativ. Da heißt es beispielweise:

„hallo hans, hallo franz….ihr beiden heißen typen“, so der User magucken1207.

„Wow wunderhübsch und sexy“, schreibt karlheinzstrach. Einige möchten auch den Rest des Outfits sehen. „Show us the rest of this outfit please. You look amazing (Zeig uns den Rest des Outfits, bitte. Du siehst erstaunlich aus”, kommentierte misfit_toyz_art_studio.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @jgalliano 🤗 L❤️VE Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 24 Окт 2019 в 11:28 PDT

In anderen Kommentaren liest man, wie peinlich Heidis Auftritt ist. „Mein Gott hat diese Frau ein Geltungsbedürfnis… es ist noch peinlich“, so molly_1283.

„Liebe heidi das sieht grausam aus“, schrieb gieselalothar123.

Andere verstehen nicht, warum sie solche Bilder überhaupt postet: „mein Gott warum macht man solche Bilder“, so claudias375. „Embarrassing. Do you even think about your children? (Beschämend. Denkst du überhaupt an deine Kinder?)", schrieb freyernst.

Heidis Fans sollen solche Posts schon gewohnt sein, denn Heidi präsentiert oft viel Haut auf Instagram. Im August postete sie beispielweise ein Video in Unterwäsche, das auch für großes Aufsehen sorgte.

Manche vermuten auch, dass es wahrscheinlich ihr Halloween-Kostüm werde. Das Supermodel hat allerdings mehrere Halloween-Hinweise auf ihrem Account gepostet, die ihre Follower weiter rätseln lassen. Letztes Jahr waren Heidi und ihr Ehemann Tom Kaulitz als Fiona und Shrek verkleidet.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💚💚 Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 25 Окт 2019 в 11:40 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram 😈🕷🎃👻💃🏼🕺🏼 #heidiklumhalloween #heidiklumhalloween2019 Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 27 Окт 2019 в 3:54 PDT

