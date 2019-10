Das sind die gruseligsten Serien der Fernsehgeschichte

Das amerikanische „Rolling Stone Magazine“ hat vor Halloween eine Liste von 30 Horror TV-Shows erstellt, die als die gruseligsten Serien in der Fernsehgeschichte gelten.

Auf Platz eins steht die Serie „Twin Peaks“ von Regisseur David Lynch. Dem Magazin zufolge hat „Twin Peaks“ die „perfekte Kombination von Mystik und menschlichem Leid”. Am heutigen Montag erhielt der amerikanische Regisseur zudem den Ehren-Oscar.

Danach kommen „Hannibal“ mit Mads Mikkelsen und die Serie „The Twilight Zone“, die 2019 neugestartet werden soll.

Außerdem stehen auf der Liste auch Serien wie „The X-Files“ (Platz vier), „Black Mirror“ (Platz acht), „American Horror Story“ (Platz neun), „The Walking Dead“ (Platz zehn) und „Vampire Diaries“ (Platz 28).

Auf Platz 30 hat das Magazin die Gruselserie „Are You Afraid of the Dark?“ (1990-2000; 2019) gewählt. Die TV-Show habe demnach „genug vermodernde Leichen und verrückte, um eine Generation zu traumatisieren“.

aa/gs