„Elle Germany“ entschuldigt sich für rassistischen Fauxpas

Die deutschsprachige Lifestyle-Zeitschrift „Elle“ hat sich für den rassistischen Fauxpas in ihrer November-Auflage entschuldigt. Genauer geht es um die Titelzeile „Black is back“, unter dem über berühmte dunkelhäutige Models berichtet wurde. Von vielen wurde der Titel so aufgefasst, als würden Dunkelhäutige als „Trend“ hingestellt.