Krankenwagen prallt gegen Baum in NRW: 83-jähriger Patient stirbt

In Nümbrecht (Nordrhein-Westfalen) ist am Mittwoch ein Krankenwagen gegen einen Baum geprallt. Ein 83 Jahre alter Patient kam dabei ums Leben. Der schwer verletzte Fahrer und seine ebenfalls schwer verletzte 22-jährige Kollegin wurden mit zwei Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus gebracht.