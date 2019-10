Das Beben wurde um 02.11 Uhr MEZ registriert. Das Epizentrum des Bebens lag in zehn Meter Tiefe. Laut lokalen Medien sei der Erdstoß von vier Nachbeben gefolgt worden.

Nach Angaben der Tageszeitung „Philippino Daily Inquirer”, die sich auf die lokalen Behörden beruft , kamen drei Menschen ums Leben, mindestens acht weitere Personen erlitten Verletzungen. Nach dpa-Informationen liegt die Totenzahl bei fünf Menschen.

Mehrere Gebäude, die bereits bei den früheren Erschütterungen in Mitleidenschaft gezogen worden waren, stürzten am Donnerstag nun völlig ein – darunter in den Städten Davao und Kidapavan. Viele Menschen flohen in Panik aus ihren Häusern. In manchen Gebäuden waren Menschen eingeschlossen und mussten auf Hilfe warten. Das Beben ereignete sich zu einer Zeit, da Schulen, Büros und Geschäfte voll waren.

Am vergangenen Dienstag waren bei einem Beben auf der Insel Mindanao neun Menschen ums Leben gekommen.

