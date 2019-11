„Linkin Park“-Mitglied schreibt Lied für russischen Blockbuster – Video

Michael Kenji „Mike“ Shinoda, der US-amerikanische Musiker und ein Gründungsmitglied der Band „Linkin Park“, hat einen Song speziell für den russischen Blockbuster „Avanpost“ (The Blackout) unter der Regie von Jegor Baranow aufgenommen. Dies melden russische Medien unter Verweis auf eine Pressemitteilung des Unternehmens Warner Music Russia.

„Als der Filmregisseur Jegor Baranov mir einen Trailer schickte, tauchte in meinem Kopf sofort die Idee auf, welches Lied ich für ihn aufnehmen möchte. Die Spannung und unruhige Atmosphäre im Film fanden in meinem Herzen sofort Anklang“, zitieren Medien Shinoda.

„Avanpost“

Die Handlung im Film dreht sich um die postapokalyptische Zukunft, in der ein kleiner Teil der Menschheit auf dem Planeten überlebt, der „Kreis des Lebens“ genannt wird. Der größte Teil des „Kreises“ sind Russland und einige Nachbarländer. Den Aufklärungsgruppen gelingt es festzustellen, dass hinter dem weltweiten Aussterben ein mysteriöser Angriff steckt, der von den verbliebenen Menschen abgewehrt werden muss.

Die Filmrollen besetzen Lukerja Iljaschenko, Pjotr Fedorow, Swetlana Iwanowa und Alexej Tschadow.

„Linkin Park“

Die Band ist eine der erfolgreichsten Rockbands des 21. Jahrhunderts, die mehr als 100 Millionen Alben und Singles verkauft hat. Ihr Beitrag zur Musik wurde mit zwei Grammy Awards und vielen anderen prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet.

Im Sommer 2017 beging Frontmann Chester Bennington Selbstmord. Ein Jahr später veröffentlichte der Gitarrist und Sänger Mike Shinoda das Soloalbum mit dem Titel „Post Traumatic“, das der Überwindung der Krise gewidmet war. Im September 2018 präsentierte er es in Moskau. Seinen neuen Song „fine“ nahm Shinoda speziell für den fantastischen Blockbuster „Avanpost“ auf, der am 21. November in die Kinos kommt.

pd/mka/