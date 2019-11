Syrische Armee wehrt Terroristen-Angriff in Latakia ab

Die syrische Armee hat am Freitag nach Angaben des Radiosenders Sham FM einen Terroristen-Angriff in der Provinz Latakia zurückgeschlagen, wobei einige Angreifer getötet worden sind.

„Die syrische Armee hat am Freitagmorgen einen Angriff terroristischer Gruppierungen auf mehrere Stellungen im Norden der Provinz Latakia abgewehrt. Die Kämpfer erlitten Verluste an Kräften und Technik”, hieß es in der Mitteilung.

Das Ziel des Anschlags seien die Armeestützpunkte auf den Höhen von Nakhshabba, Tal Rasha, Tellat Abu Ali und noch weitere gewesen, berichtete Sham FM. Der Vorfall soll zu keinen Änderungen in der Gebietskontrolle der syrischen Armee geführt haben.

Der Chef des russischen Versöhnungszentrums in Syrien, Generalmajor Alexej Bakin, hatte zuvor erklärt, dass mindestens 500 Terroristen aus der syrischen Provinz Idlib nach Latakia verlegt worden seien.

