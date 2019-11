In einem Instagram-Post soll der junge Mann 100.000 US-Dollar Belohnung für die Ermordung eines Mitarbeiters seiner Schule angeboten haben. Die Ermittler fanden auf dem Account des Jugendlichen Nachrichten mit den Worten: „Ich brauche einen Kerl, der jemanden umbringen kann“ und „Kein Witz, ich will, dass er baldmöglichst eliminiert wird”.

Der am Donnerstag verhaftete Nicholas Godfrey ging an die Fivay High School in Hudson. Er habe gestanden, die Nachrichten verschickt zu haben, hieß es unter Berufung auf das örtliche Sheriffbüro.

Laut Zeitung wird gegen ihn Anklage wegen vorsätzlicher Anstiftung zum Mord erhoben.

