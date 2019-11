Alle 39 Todesopfer in Lkw Vietnamesen – Britische Polizei

Bei allen 39 Opfern, deren Leichen in einem Lkw-Anhänger in der britischen Grafschaft Essex gefunden worden sind, handelt es sich laut neuen Erkenntnissen der Polizei um Vietnamesen.

Der stellvertretende Chef der örtlichen Polizei, Tim Smith, erklärte am Freitagabend:

„In diesem Moment nehmen wir an, dass alle Opfer vietnamesische Bürger sind, wir stehen deswegen in Kontakt mit der vietnamesischen Regierung.”

Derzeit laufen Ermittlungen wegen Totschlags sowie Menschenhandels in 39 Fällen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Toten um ins Land geschleuste Migranten handelt.

Nach Berichten vietnamesischer Medien haben bis zu 28 Familien in den zentralen Provinzen Ha Tinh und Nghe An ihre Angehörigen als vermisst gemeldet. Die Opfer sollen einen Deal mit Menschenhändlern geschlossen und ihnen teilweise Zehntausende Euro gezahlt haben, um nach Großbritannien illegal zu gelangen.

Der 25 Jahre alter Lkw-Fahrer wurde bereits in mehreren Punkten, darunter Totschlag, angeklagt. Er sitzt inzwischen in Haft. In Dublin wurde am Freitag ein 22-jähriger Mann verhaftet.

39 Leichen in Lkw

Die Polizei der britischen Grafschaft Essex hatte am frühen Mittwoch in einem Lastwagen-Container 39 Tote entdeckt. Der aufgefundene Lkw war laut bisherigen Erkenntnissen nach Großbritannien aus Belgien gekommen. Bei den Toten war zunächst die Rede von Chinesen gewesen.

