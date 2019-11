Verfolgungsjagd in Niedersachsen: Mutmaßlicher Autodieb entkommt zu Fuß

Autodiebe haben sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der Autobahn 2 in Niedersachsen geliefert, meldet dpa am Sonntag. Wie ein Polizeisprecher am selben Tag der Agentur sagte, sei den Beamten bei Braunschweig ein kurz zuvor als gestohlen gemeldetes Auto aufgefallen. Als sie es anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr weiter.